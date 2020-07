Calciomercato Milan, talento nel mirino | Lotta con il Valencia

Il Milan vuole rialzarsi dopo un’annata di alti e bassi e ha bisogno di un calciomercato importante. Nel mirino un giovane che sta vivendo una grande stagione

Non è stata una grande stagione fin qui per il Milan, che ha abbandonato subito la lotta per la Champions League e ora l’unico obiettivo rimasto è quello di ottenere una qualificazione in Europa League. La dirigenza però sa che ci vuole di più ed è già al lavoro per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Matteo Pessina. Il Milan ha già un diritto al 50% sulla futura rivendita del calciatore dell’Atalanta, attualmente in prestito al Verona, ma la società potrebbe provare a portarlo direttamente a Milano. In questa stagione, il classe 1997 ha già realizzato 5 reti.

Pessina sta vivendo una grande annata e ha attirato le attenzioni di club anche non italiani. Su di lui, infatti, ci sarebbe anche la concorrenza del Valencia.

