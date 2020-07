Calciomercato Juventus, strada libera per il trequartista | Il Bayern si defila!

La Juventus potrebbe avere strada libera per uno dei migliori talenti europei, il Bayern si è defilato: “Operazione impossibile per noi quest’anno”.

Nel calciomercato il tempismo è spesso un fattore fondamentale: la Juventus in estate potrebbe avere una di quelle occasioni che si presentano una volta sola. Riuscire a mettere le mani sui grandi talenti tedeschi è un’impresa difficile, perché il Bayern Monaco ha costituito un vero e proprio monopolio sul mercato teutonico. Dopo aver concluso l’operazione Sané, anche i bavaresi si trovano in una situazione finanziaria non esaltante. Il presidente Karl-Heinz Rummenigge si è defilato: “Operazione impossibile per noi quest’anno”.

Calciomercato Juventus, il Bayern si defila da Havertz | Le ultime

La corsa per ottenere le prestazioni sportive di Kai Havertz ha una concorrente in meno e la Juventus sorride. Non si tratta, infatti, di una concorrente qualsiasi ma della favorita ad acquistarlo: il Bayern Monaco. Il presidente dei bavaresi ha escluso la possibilità di raggiungere il trequartista classe ’99 nella prossima finestra di mercato. Ai microfoni di ‘Sport1’, Karl-Heinz Rummenigge ha dichiarato: “Lo voglio dire in maniera chiara: un trasferimento di Havertz non sarà possibile quest’anno per motivi finanziari. Tutte le squadre europee stanno affrontando un periodo difficile a livello economico e l’importo richiesto dal Bayer Leverkusen lo conoscono tutti”. Già, il club tedesco per privarsi del proprio gioiellino vuole almeno 100 milioni di euro.

Una cifra gigantesca quella richiesta dal Leverkusen per Havertz, ma la Juventus potrebbe riuscire a raggiungerla con delle cessioni importanti. Se Paratici dovesse riuscire a vendere bene Bernardeschi e Douglas Costa, i bianconeri potrebbero dire la loro anche sul ’99 tedesco. Havertz potrebbe colmare un difetto strutturale che la Juventus si porta dietro da molti anni: la mancanza di un trequartista di ruolo. Maurizio Sarri ne sarebbe molto entusiasta.

