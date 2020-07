Calciomercato Juventus, frenata su un pallino di Sarri | Ora può rinnovare!

L’attenzione della Juventus sulle possibili opportunità di mercato è sempre alta, ma una di queste può sfumare: il pupillo di Sarri potrebbe rinnovare.

La pandemia di ‘Covid-19’, che ha costretto all’interruzione i campionati europei, avrà delle importanti ripercussioni anche sulla finanza dei club. Una conseguenza inevitabile che porterà, anche la Juventus, ad agire con maggiore prudenza sul mercato. Dopo aver messo completato lo scambio fra Arthur e Pjanic con il Barcellona, i bianconeri stanno cercando dei rinforzi ‘low cost’. Uno di questi è anche un pupillo di Maurizio Sarri, ma nelle ultime settimane potrebbe essere cambiato tutto ed ora potrebbe rinnovare con il proprio club.

Uno dei giocatori seguiti con grande attenzione dalla Juventus è Willian. L’esterno brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Il 31enne carioca ha vissuto una stagione d’oro con Maurizio Sarri sulla panchina dei ‘Blues’ e potrebbe essere felice di riabbracciarlo in bianconero. Secondo quanto riportato da ‘Goal’, però, il Chelsea avrebbe cambiato idea nelle ultime settimane e adesso sarebbe disposto ad offrire un rinnovo di contratto a Willian. Il brasiliano non ha mai nascosto che gli piacerebbe rimanere a Londra, ma vorrebbe almeno un triennale.

Il nodo maggiore è rappresentato proprio dalla durata del contratto: i ‘Blues’, infatti, sembrano disposti ad offrirgli solamente un biennale. La situazione viene costantemente monitorata dalla Juventus, ma la volontà del club londinese sembra essere quella di accontentare l’ex Shaktar. Willian è uno degli uomini chiave di Lampard e nelle ultime cinque partite ha segnato cinque reti. Un bottino che potrebbe essere decisivo per convincere il Chelsea ad allineare la propria offerta alle richieste del brasiliano.

