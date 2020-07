Calciomercato Napoli, preoccupazione per Osimhen | Il retroscena

La trattativa con il Lille per Osimhen sembra essere in stato avanzato per il Napoli, il problema sarebbe relativo all’agente del nigeriano: il retroscena.

L’ottimismo per l’arrivo di Victor Osimhen a Napoli sta scemando con il passare dei giorni. Il club partenopeo sembra avere già un accordo con il Lille, ma l’agente dell’attaccante continua a prendere tempo. Il nigeriano, nelle scorse settimane, è già stato nel capoluogo campano ed ha incontrato anche Gattuso. Nonostante le buone impressioni lasciate dal Napoli, sembrano esserci dei punti oscuri sulla volontà dell’attaccante. In serata sarebbe arrivato un retroscena riguardo l’agente di Osimhen che preoccuperebbe la società partenopea.

Calciomercato Napoli, Osimhen prende tempo | Il retroscena sull’agente

Una delle maggiori cause del rallentamento nella trattativa del Napoli per Osimhen, come rivelato da Giuntoli, è stato il cambio di procuratore dell’attaccante. Secondo quanto rivelato da ‘Sportitalia’, il nuovo agente del nigeriano starebbe prendendo tempo con i partenopei perché avrebbe offerto il suo assistito al Liverpool ed al Manchester United. Nelle gerarchie di Osimhen, evidentemente, le due big della Premier League avrebbero la priorità rispetto ad un suo approdo in Serie A.

Ad un anno di distanza, a Napoli si potrebbe essere ripresentata una situazione speculare a quella di Pépé. Anche in quel caso, i partenopei avevano già trovato l’accordo con il Lille ed un’intesa di massima con l’ivoriano: all’ultimo, però, l’attaccante ha preferito l’Inghilterra finendo all’Arsenal. L’esperienza con i ‘Gunners’ di Pépé non è stata esaltante fino ad ora, ma il fantasma Premier League potrebbe incombere nuovamente sul Napoli. Pure Victor Osimhen potrebbe preferire il campionato inglese.

