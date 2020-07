Calciomercato Juventus, Higuain via | Scambio per il talento

La Juventus lavora per programmare il futuro e valuta possibili scambi e cessioni. Il club si fa avanti, ipotesi scambio più soldi

Non è una stagione da ricordare al momento per la Juventus, che ha perso già due titoli e vuole provare a rialzarsi con lo scudetto per poi giocare con più tranquillità in Champions League, competizione che ripartirà ad agosto dal ritorno degli ottavi di finale contro il Lione.

Calciomercato Juventus, cessione Higuain: si fa avanti il Benfica. Anche Ruben Neves nell’affare

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società inizia a programmare il futuro tra acquisti e cessioni. Un calciatore in partenza sembrerebbe Gonzalo Higuain, e su di lui si potrebbe fiondare il Benfica che con il ritorno di Jorge Jesus cerca un nuovo attaccante. La Juventus potrebbe approfittarne per provare a inserire nell’affare il cartellino di Ruben Dias, che ha come procuratore Jorge Mendes.

Il centrale portoghese è un titolare fisso del Benfica e quest’anno ha totalizzato 31 presenze, due reti e due assist. Per lui non basterebbe Higuain ma bisognerebbe aggiungere un conguaglio da circa 18-20 milioni.

