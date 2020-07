Sassuolo-Milan, le formazioni UFFICIALI | Ibrahimovic per l’Europa!

La formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: Pioli vuole l’Europa League e conferma Ibrahimovic, De Zerbi sorprende tutti invece.

L’anticipo del 35esimo turno di Serie A potrebbe essere una sfida cruciale per l’Europa League: il Sassuolo ospita il Milan. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, Pioli non ha voluto cambiare nulla ed ha confermato praticamente in blocco la squadra dell’ultimo match. Il tecnico emiliano si affida a Ibrahimovic e Rebic per confermare lo stato di forma mostrato recentemente. De Zerbi, invece, ha sorpreso tutti: turno di riposo per Djuricic e Boga. I due attaccanti potrebbero essere l’arma segreta dei neroverdi per il secondo tempo.

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali | Ibrahimovic e Rebic in attacco!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

