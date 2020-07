Serie A, UFFICIALE: si ritira | “Domani sarà la mia ultima partita”

Serie A, il difensore del Brescia, Daniele Gastaldello, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: l’annuncio ufficiale del calciatore

Vent’anni di calcio giocato dopo, Daniele Gastaldello è pronto a dire addio agli scarpini e a preparasi ad un nuovo capitolo della propria carriera: “Domani contro la Sampdoria sarà la mia ultima gara”, ha rivelato il difensore del Brescia in conferenza stampa, annunciando ufficialmente il suo ritiro. “E’ stata una decisione presa d’accordo con la società: è giunto il momento di andare avanti e prepararsi a qualcosa di nuovo. Sono orgoglioso della carriera fatta Porterò sempre nel cuore l’esordio in Nazionale, così come resteranno indelebili i tanti anni trascorsi a Genova con la Sampdoria. Adesso proverò a studiare da allenatore e intraprendere una nuova avventura nella mia carriera”.

