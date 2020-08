Calciomercato Juventus, occasione in Premier | Va in tribuna!

La Juventus potrebbe aver individuato il suo gioiello: il giocatore non è sceso in campo durante la finale di FA Cup.

Il Chelsea è molto attivo sul mercato: l’interesse per Kai Havertz, esterno del Bayer Leverkusen, potrebbe mettere alla porta Willian Borges. Il brasiliano, dal 2013 in maglia Blues, sembra in procinto di lasciare la squadra allenata da Frank Lampard. Su di lui c’è da monitorare l’interesse della Juventus. Sarri ha avuto l’occasione di allenarlo per una stagione e insieme hanno vinto l’Europa League. Occhio anche ai club stranieri come Barcellona, Arsenal e Tottenham. L’ultima partita della stagione di Willian con il Chelsea è stata la sconfitta di Liverpool per 5-3 e potrebbe essere stata anche la sua ultima con i Blues. Tuttavia, sul suo profilo Instagram ha spiegato che il dolore dovuto a un infortunio subito era troppo forte e non è riuscito a recuperare. Il Daily Mail riferisce di un’offerta per il rinnovo del contratto di almeno altri due anni, per respingere definitivamente tutte le squadre che si sono fatte avanti finora.

