Calciomercato Inter e Roma, colpo immediato in difesa | Firma vicina!

Novità importanti in arrivo per il calciomercato di Inter e Roma per quanto riguarda il difensore: affare vicino, il colpo è immediato

Con la Serie A che ha ufficialmente chiuso i battenti, in attesa della prossima stagione, il focus dei club italiani si chiama calciomercato. Una sessione estiva che vedrà diversi movimenti, con Roma ed Inter che inseguono un obiettivo comune per rinforzare la difesa. Novità importanti a riguardo: la possibile svolta sarebbe dietro l’angolo. Tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, direttore sportivo: si pensa al ritorno dell’ex

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo | Nuova offerta alla Roma

Calciomercato Inter e Roma, accelerata in difesa: i dettagli

E’ nel mirino di Roma ed Inter da settimane ma adesso, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, potrebbe finire in Spagna. L’Atletico Madrid sarebbe pronto a stringere per Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham e corteggiatissimo dai ‘Colchoneros‘. Simeone vuole il 33enne belga che potrebbe quindi essere il primo rinforzo dell’Atletico in vista del 2020/21.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Attenzione però ai giallorossi che nelle prossime ore perderanno Smalling, destinato a tornare al Manchester United, e che vedono nell’ex difensore di Mourinho l’obiettivo numero uno per rimpiazzare l’inglese. Serve un’accelerata importante da parte dei capitolini che possono quindi provare a stringere anticipando la folta concorrenza.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Parla il presidente

Discorso analogo per l’Inter che se vuole continuare a coltivare il colpo Vertonghen, dovrà farsi avanti con l’entourage del giocatore il prima possibile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, maxi affare con l’Atalanta | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, interesse dall’Inghilterra | Va in Premier League