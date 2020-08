Calciomercato Inter, contattato Ronaldo | Offerto un attaccante

L’Inter riallaccia i contatti con un grande ex e prepara una trattativa di mercato per la prossima stagione: offerto l’attaccante in prestito

In casa Inter si lavora al mercato per la prossima stagione, per cercare di colmare il gap con la Juventus. Nel frattempo si pensa anche alle cessioni, con un calciatore che potrebbe partire in prestito. Contattato Ronaldo per proporre il calciatore.

Calciomercato Inter, Esposito proposto al Valladolid: contatti con Ronaldo

Non solo acquisti ma anche cessioni nel calciomercato dell‘Inter. Infatti importante sarà anche alleggerire il monte ingaggi ed incassare qualche cifra da poter investire sui nuovi talenti. Così in casa nerazzurri si inizia a stilare la lista dei possibili partenti e tra questi ci sarebbe anche il nome di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter quest’anno ha collezionato ben 12 presenze tra campionato e Champions League, trovando anche la gioia del primo gol in Serie A. Il classe 2002 però avrebbe bisogno di fare esperienza prima di poter diventare un pezzo forte dell’attacco nerazzurro, così si starebbe pensando al prestito.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, l’Inter avrebbe aperto i contatti con Ronaldo, ex bomber nerazzurro e proprietario del Real Valladolid, per proporre l’attaccante. La proposta dei nerazzurri sarebbe di un prestito biennale per poi fare ritorno a Milano. La Spagna potrebbe essere la meta migliore per far crescere il ragazzo e fargli prendere confidenza con il gol. Ronaldo ci pensa, visto anche l’ingaggio basso percepito dall’attaccante.

