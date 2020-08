Calciomercato Napoli, vicina la cessione | Cifre e dettagli

Ore decisive per il futuro del centrocampista del Napoli Allan: l’Everton di Ancelotti è vicinissimo a chiudere l’acquisto del brasiliano. Ecco le cifre.

Ore decisive per il futuro di Allan: il centrocampista brasiliano è a un passo dall’Everton di Ancelotti. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico di Reggiolo, è pronto a mettere sul piatto 22,5 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) per rinforzare il centrocampo dei Toffees.

Il Presidente De Laurentiis, che aveva chiesto 40 milioni di euro prima della pausa per la pandemia da Coronavirus, potrebbe dare il via libera alla cessione di Allan, in seguito al generale ribasso dei prezzi in questa sessione di mercato.

Calciomercato Napoli, la cessione di Allan può sbloccare nuove operazioni di mercato.

La lunga corte di Ancelotti alla fine ha dato i suoi frutti: l’ex tecnico del Napoli potrà dunque riabbracciare il centrocampista brasiliano, andando a rinforzare l’Everton. Dopo un avvio positivo alla guida dei Toffees, Ancelotti non è riuscito a dare continuità al suo Everton, chiudendo la stagione di Premier League al 12esimo posto con 49 punti.

Si appresta dunque a chiudersi l’avventura di Allan a Napoli: il centrocampista classe ’91, approdato al San Paolo nel 2015 dall’Udinese, è stato per molte stagioni un punto fermo della compagine partenopea, riuscendo a conquistare anche la nazionale verdeoro del Brasile.

Accostato anche al Chelsea e al Paris Saint Germain, nell’ultima stagione Allan non è rientrato nelle scelte di Mister Gattuso, con il brasiliano deciso a ripartire altrove per trovare un posto da titolare. Per il centrocampista nato a Rio, 209 presenze e 9 reti con la maglia partenopea.

La cessione di Allan permette al Napoli di intavolare nuove trattative di mercato: il ds Giuntoli continua infatti a monitorare Santiago Arias dell’Atletico Madrid e Gabriel Magalhaes del Lille.

