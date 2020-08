Calciomercato Inter, Marotta anticipa la Juve | C’è lo scambio con Simeone

Non solo Tonali e Kante. L’Inter guarda con attenzione anche a Thomas dell’Atletico Madrid, nel mirino della Juventus di Pirlo

Steven Zhang raggiunge l’Inter in Germania, dove la squadra di Conte lunedì di fronte allo Shakhtar si giocherà un posto per la finale di Europa League. Solo al termine della competizione continentale, al ritorno a Milano, ci sarà il tanto atteso vertice per decidere il futuro del tecnico salentino dopo il duro sfogo delle scorse settimane a Bergamo nel post-gara contro l’Atalanta. Intanto la dirigenza nerazzurra continua a muoversi sul mercato, soprattutto nel reparto di centrocampo.

Inter, Thomas-Brozovic: scambio con l’Atletico

Tonali è una pista caldissima per l’Inter, con Marotta che presto può accelerare per trovare l’accordo definitivo con il Brescia. Se Conte poi dovesse continuare il matrimonio con la ‘Beneamata’, il club di Suning potrebbe tentare l’assalto ad un pupillo dell’allenatore come Kante. Un’operazione che rimane comunque complicata nonostante il francese non sia più un incedibile nelle gerarchie di Lampard, considerando che i ‘Blues’ valutano almeno 60 milioni di euro il cartellino del campione del mondo. L’alternativa a Kante può essere rappresentata da Thomas Partey, già in tempi non sospetti nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione. Un tassello che piace a Marotta e che eventualmente s’incastrerebbe anche con le alchimie tattiche di Allegri, primo nome dell’Ad nerazzurro in caso di rottura con Conte. L’Inter sull’altare delle trattative potrebbe inserire Marcelo Brozovic, uno dei big sacrificabili al pari di Skriniar.

Il croato sarebbe un profilo gradito a Simeone per il suo Atletico Madrid, con le due società che potrebbero pensare ad uno scambio alla pari visto che la valutazione di entrambi oscilla intorno ai 50 milioni di euro. L’Inter avrebbe modo anche di anticipare la concorrenza della rivale Juventus, che dopo l’avvento di Pirlo in panchina si sarebbe inserita nella corsa per il 27enne ghanese.

G.M.