Calciomercato Lazio, vecchia conoscenza per l’attacco | Si sogna il ritorno

Dopo il ‘rifiuto’ di David Silva, continua la ricerca del fantasista per la Lazio. Spunta l’ipotesi del ritorno del grande ex, di recente accostato al Milan.

Dopo il gran rifiuto di David Silva, la Lazio prosegue nella ricerca del fantasista da mettere a disposizione di Mister Inzaghi. Nelle ultime ore, la dirigenza biancoceleste avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza della squadra capitolina, nonché idolo della tifoseria laziale: Felipe Anderson.

Il fantasista brasiliano, in forza al West Ham, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a calcare i campi italiani, e il rapporto con l’ambiente è sempre rimasto ottimo. Venduto ai londinesi nel 2018 per oltre 38 milioni di euro, Felipe Anderson si è reso protagonista di buone annate con gli ‘Hammers’. L’ultima stagione in Premier League si è rivelata piuttosto ardua per il club di Londra, con la salvezza agguantata nelle ultime giornate. L’esigenza di fare cassa per il West Ham potrebbe portare a un’accelerata dell’operazione con Lazio. La cifra minima richiesta dagli Hammers oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, con Tare deciso ad abbassare le pretese del inglesi.

La difficoltà maggiore nella trattativa risiederebbe nelle pretese economiche del fantasista brasiliano. Da sempre attenta al monte ingaggi, la Lazio non è orientata a pareggiare l’attuale stipendio di Anderson al West Ham (oltre 4 milioni di euro).

Anche il Milan recentemente aveva sondato il terreno per Felipe Anderson, rimandato però ogni ipotesi di trattativa dopo i rinnovi imminenti in rosa.

