Calciomercato Juventus, addio Rugani | Scambio in Premier!

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per cercare nuovi affari in giro per l’Europa. Possibile scambio in Premier League!

Sono ore importanti per la Juventus, che ha bisogno di fare acquisti importanti per crescere e soprattutto cancellare le brutte prestazioni degli ultimi mesi di stagione. I bianconeri potrebbero apportare diverse modifiche per realizzare una sorta di rivoluzione della formazione e tornare a essere competitivi in ogni competizione.

La rosa bianconera è una delle più vecchie in Europa e per questo, così come dichiarato da Andrea Agnelli, ci vorrebbero trattative per ringiovanirla. È arrivata già la cessione di Blaise Matuidi mentre tanti calciatori come Higuain e Khedira non sembrerebbero intenzionati a lasciare, per questo alla fine la Juventus potrebbe optare solo per degli scambi.

Calciomercato Juventus, possibile scambio alla pari: via Rugani e dentro Bellerin

Nella lista dei partenti, anche se per questioni di età, potrebbe esserci anche Daniele Rugani che non sembrerebbe essere una pedina fondamentale nel prossimo progetto bianconero. Il difensore centrale potrebbe essere contento di un addio per avere più spazio e giocarsi le sue carte per il prossimo Europeo.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, oltre al suo via libera ci sarebbe anche quello del terzino destro Hector Bellerin, che a sua volta potrebbe lasciarsi con l’Arsenal. Possibile dunque che i destini dei due calciatori si incrocino e i club starebbero lavorando per provare a concretizzare uno scambio alla pari. Sia Rugani che Bellerin sono valutati circa 25 milioni di euro.

La Juventus in questo modo risolverebbe in parte o completamente le problematiche legate alla fascia e perderebbe un centrale che ha collezionato poche presenze nell’ultima annata.

