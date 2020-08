Calciomercato Inter, Allegri porta con sè il fedelissimo

L’Inter pensa già al futuro. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva per quanto riguarda il futuro di Conte: con Allegri pronto un colpo!

In casa Inter tutto ruoterà intorno al futuro di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurra incontrerà nelle prossime ore la dirigenza milanese per capire se ci siano o meno i margini per andare avanti insieme. In caso di addio del tecnico lecce, ecco pronto Massimiliano Allegri dopo l’anno sabbatico.

Calciomercato Inter, colpo Mandzukic per l’attacco di Allegri

L’Inter penserà proprio all’ex Juventus per il post Conte e, come svelato da Repubblica, lo stesso Allegri avrebbe in mente un vero e proprio colpo per l’attacco: si tratta del suo fedelissimo croato, Mario Mandzukic, che arriverebbe così a parametro zero. Da poche settimane l’ariete si è svincolato ad inizio luglio dopo l’esperienza in Qatar con l’Al-Duhail: ora è pronto per una nuova avventura in Serie A! Con Allegri potrebbe vestire proprio la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione.

