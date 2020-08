Calciomercato, Koeman lo fa fuori | Juventus e Inter in agguato

In casa Barcellona è iniziata da pochi giorni una vera e propria rivoluzione. Non rientra nei piani del neo-allenatore Koeman la stella blaugrana: possibile futuro in Italia!

Tutto cambierà nelle prossime settimane in casa Barcellona. L’annuncio ufficiale del tecnico Koeman apporterà numerose modifiche all’interno della formazione blaugrana. Ci saranno così altre cessioni eccellenti in questa nuova sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, avanza un craque argentino per il dopo Dzeko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola | Scambio due per uno

Calciomercato, cessione vicina per Jordi Alba

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il terzino spagnolo, Jordi Alba, non sembra rientrare nei piani del neo-tecnico olandese. E così è prevista una sua cessione in vista della prossima stagione con il favorito per la fascia mancina che resta l’ex Manchester City, Angelino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Ecco il nuovo mister dell’U23

Nel frattempo proprio Juventus e Inter sarebbero alla ricerca di un valido profilo per la fascia mancina e così lo spagnolo potrebbe fare al caso delle due big d’Italia. Saranno settimane davvero bollenti visto che bisognerà fare tutto in poco tempo per allestire rose altamente competitive.

Per il Barcellona ci saranno cessioni eccellenti: futuro in bilico per il laterale spagnolo Jordi Alba.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber ad un passo | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerto l’ex | Operazione clamorosa!