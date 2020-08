Calciomercato Milan, terzino nel mirino | Arriva dal Brasile

Il Milan punta a rinforzare la propria rosa, in particolare le corsie laterali: il mirino dei rossoneri si sposta su un terzino dal Brasile

Calciomercato che entra sempre più nel vivo. Il Milan vuole tornare grande e cerca i migliori rinforzi sul mercato da regalare a Stefano Pioli. Tra i reparti da migliorare in vista della prossima stagione, ci sono sicuramente le fasce. Così i rossoneri volano in Brasile per il terzino messo nel mirino.

Calciomercato Milan, Matias Vina per la fascia: chiesti 10 milioni per il cartellino

Manca poco più di una settimana all’apertura della finestra ridotta di calciomercato. Così il Milan cerca di accelerare i tempi per chiudere alcune operazioni che potrebbero portare rinforzi importanti in rossonero. Un innesto per reparto servirebbe a Stefano Pioli, sopratutto per quanto riguarda le fasce. Così la società milanista sembrerebbe aver trovato un possibile rinforzo in Brasile.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Milan sembrerebbe tornare sulle tracce di Matias Vina, terzino già messo nel mirino a gennaio. Il classe 1997 uruguaiano è arrivato nel Palmeiras proprio a gennaio e fino ad oggi ha collezionato otto presenze. I rossoneri ci pensano, ma il club brasiliano pone subito le condizioni. Infatti, nonostante il Palmeiras sembrerebbe intenzionato a cedere il terzino, la richiesta per ila cessione del cartellino sarebbe di 10 milioni di euro, una cifra che il Milan starebbe cercando di abbassare. Il giovane uruguaiano, qualora dovesse arrivare, potrebbe essere un acquisto molto utile, sopratutto come vice Theo Hernandez a sinistra.

