Calciomercato Milan, Ibra verso il rinnovo | A breve la firma!

Il calciomercato inizia a regalare colpi davvero importanti. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più rossonero come svelato da Sky Sport

Un giorno davvero importante per i tifosi rossoneri. Zlatan Ibrahimovic potrebbe firmare nella giornata di domani il suo rinnovo contrattuale con il Milan come svelato in anteprima da Sky Sport. Le ultime trattative hanno portato ottimi frutti con l’accordo tra le parti che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibra ad un passo

Lo stesso campione svedese potrebbe aggregarsi ai suoi ex compagni proprio nella giornata di domani con Stefano Pioli che non vede l’ora di riabbracciarlo. Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato con la situazione di Ibra in primo piano. Dopo aver risolto il futuro del campione svedese, la stessa società rossonera potrebbe così pensare in grandi con ottimi colpi davvero interessanti in vista della prossima stagione. Le parole di apertura di Mino Raiola dei giorni scorsi sono state importanti: c’è la possibile chiusura.

Il Milan vuole ripartire da Ibra per continuare a sognare in grande.

