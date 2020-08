Calciomercato Inter, Messi definitivo | Niente allenamenti con il Barcellona!

Rimane viva la speranza dell’Inter di arrivare a Lionel Messi: l’argentino ha comunicato al Barcellona che non si presenterà alla ripresa degli allenamenti.

La frattura tra Messi ed il Barcellona rischia di essere scomposta. Come rivelato da ‘El Periodico’, l’argentino starebbe per inviare un nuovo burofax al club catalano per comunicare che non si presenterà né alle visite mediche né tantomeno alla ripresa degli allenamenti. Il sei volte ‘Pallone d’Oro’ vuole ribadire, quindi, la sua volontà di non mettere più piede all’interno delle strutture del Barcellona. La rottura, ormai, è totale: Inter e Manchester City continuano a sperare.

Calciomercato Inter, addio Messi | Non si presenterà al ritiro del Barcellona!

La decisione di Lionel Messi è irremovibile e definitiva: lascerà il Barcellona in questa finestra di mercato. Il calciatore più forte del mondo ha rotto in maniera netta con la società catalana e vuole cambiare aria: la scelta di non presentarsi al ritiro va proprio in questa direzione. Il futuro di Messi rimane, comunque, molto incerto. Tanti sono i club che vorrebbero averlo, ma pochi sono quelli che possono realisticamente pensare di raggiungerlo. Fra questi, però, c’è anche l’Inter. La proprietà cinese potrebbe tentare di fare il primo grande colpo riferibile ad una gestione asiatica.

