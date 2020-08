Calciomercato Juventus, dalla Francia sicuri: raggiunge Matuidi in MLS

Andrea Pirlo ha escluso diversi giocatori dal progetto Juventus, uno di questi potrebbe raggiungere Matuidi in MLS: futuro all’Inter Miami.

Il mercato della Juventus si muoverà, e si sta già muovendo, secondo le indicazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, infatti, ha dichiarato in conferenza stampa come voglia avere un confronto continuo con la dirigenza bianconera per impostare le strategie di mercato. Una decisione che ha già portato all’estromissione dal progetto di giocatori illustri come Matuidi, Khedira, Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Il centrocampista francese ha già preso la strada per l’uscita, lasciando Torino per sbarcare in MLS all’Inter Miami. Un altro escluso dalla Juventus potrebbe ripercorrere le stesse orme di Matuidi: le ultime.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l’MLS | Futuro all’Inter Miami

Le strade di Gonzalo Higuain e la Juventus, come ribadito anche da Andrea Pirlo, sono destinate a separarsi presto. Il nuovo allenatore bianconero ha già informato il ‘Pipita’ che non rientra più nel progetto tecnico e che l’addio è la soluzione migliore per tutti. Secondo quanto rivelato da Abdellah Boulma, giornalista dell’Obs’, l’Inter Miami sarebbe in trattativa avanzata con Higuain. L’attaccante argentino, quindi, potrebbe raggiungere Matuidi in MLS nelle prossime settimane.

Il club che vede fra i proprietari l’ex ‘Galacticos’ David Beckham, dopo Matuidi, potrebbe mettere a segno un grande colpo per l’attacco: l’arrivo di Gonzalo Higuain sarebbe un ottima notizia per il campionato americano, che ritroverebbe una stella. La Juventus, dal canto suo, potrebbe liberarsi una volta per tutte del pesante ingaggio del ‘Pipita’ e fare spazio salariale per il nuovo centravanti voluto da Pirlo.

