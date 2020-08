Calciomercato Napoli, suggestione Messi | La reazione dei tifosi!

Il sogno di arrivare a Lione Messi ha coinvolto anche i tifosi del Napoli: acclamato a gran voce il nome dell’argentino al presidente De Laurentiis.

Da quando Messi ha esordito con il Barcellona tutto il mondo ha fatto immediatamente il paragone con Diego Armando Maradona. Anche il calciatore più forte di tutti i tempi ha iniziato la sua avventura europea con la maglia blaugrana, anche se era cresciuto totalmente in Argentina. Il successo, però, Maradona lo ha avuto lasciando il club catalano per trasferirsi al Napoli. Un destino che molti tifosi partenopei vorrebbero anche per la ‘Pulce’, che ha comunicato la propria volontà di lasciare Barcellona. Ecco cosa è successo al ritiro del Napoli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, indizio Neymar | Il City sogna il doppio colpo shock

Calciomercato Napoli, i tifosi chiedono Messi a De Laurentiis | Le ultime

Il Napoli di Gattuso si trova a Castel di Sangro, per il ritiro in preparazione della prossima stagione agonistica. Nella giornata di oggi, mentre Aurelio De Laurentiis stava raggiungendo a piedi la squadra i tifosi partenopei hanno iniziato a chiedere a gran voce al presidente di portare Lionel Messi sotto al Vesuvio. Vedere l’unico argentino che ha saputo reggere il paragone con Maradona al ‘San Paolo’, per ora, rimane solamente una romantica suggestione. I tifosi del Napoli, però, hanno iniziato a sognare insieme a quelli dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, Tonali ha deciso | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, test Barcellona: UFFICIALE | Messi non si presenta!