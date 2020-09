Calciomercato Serie A, Castagne vola in Premier | È fatta

Nelle ultime ore si sta concretizzando il passaggio di Timothy Castagne in Premier League. L’affare sembra ormai giunto alla conclusione. Sull’esterno c’erano tante squadre di Serie A.

Erano tante le squadre che seguivano Timothy Castagne. L’Inter aveva pensato a lui per rinforzare le fasce laterali, nonostante l’inserimento del Paris Saint-Germain. Non erano da escludere nemmeno le piste legate al Milan, al Napoli o alla Juventus. Castagne in questa stagione ha disputato 33 partite tra Serie A e Champions League, segnando un gol e siglando tre assist. Uno score che gli ha consentito di trovare squadra in Premier League.

Castagne, è fatta per il passaggio al Leicester

Nello specifico, la squadra che si è assicurata le prestazioni di Castagne è il Leicester. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, l’Atalanta incasserà 25 milioni dalla cessione dell’esterno alla squadra di Brendan Rodgers. L’operazione non è ancora conclusa definitivamente, ma manca davvero poco. Il belga saluterà dunque la Dea dopo aver totalizzato 96 presenze e 8 gol. Ma il suo futuro non sarà in Serie A.

