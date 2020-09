Calciomercato Milan, ritorno alla carica per Chiesa

Calciomercato Milan, i rossoneri pronti a chiudere per Tonali sognano un altro giocatore della Nazionale: nuovo assalto a Chiesa

Il Milan è vicinissimo a Sandro Tonali e il mercato rossonero non è finito qui. Anzi, i rossoneri preparano un altro colpo a sorpresa. Un altro giocatore della Nazionale nel mirino, in particolare Federico Chiesa. Il Diavolo, stando al ‘Corriere della Sera’, sta continuando a tenere i contatti con il noto intermediario di mercato Fali Ramadani. Qualcosa potrebbe essere cambiato relativamente al giocatore della Fiorentina. I viola sanno, per la particolare situazione economica, di non poter più avanzare pretese molto elevate. Lui stesso potrebbe inoltre valutare di cambiare aria. Ecco perché riprende quota il possibile scambio con Paquetà, con conguaglio economico a favore del club toscano.

