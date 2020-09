Calciomercato Milan, Maldini frena | Trattativa a rischio

Calciomercato Milan, Maldini frena per Aurier? ‘Sky Sports’ rivela: i rossoneri avrebbero rallentato nella trattativa con il Tottenham, la situazione

Sembrava una trattativa ormai destinata a chiudersi e, invece, ecco il possibile colpo di scena: il Milan avrebbe rallentato nell’operazione Aurier. A rivelarlo sono i colleghi britannici di ‘Sky Sports’, che raccontano di come i contatti tra i rossoneri ed il Tottenham siano drasticamente calati nel corso dell’ultima settimana. L’ostacolo sarebbe rappresentato dalla valutazione del calciatore, sulla quale i due club non riuscirebbero a giungere ad un accordo. Intanto, il Bayer Leverkusen sembra disposto ad inserirsi nella corsa ad Aurier, bisognoso com’è di aggiungere un terzino con quelle caratteristiche nel proprio organico. Maldini, dunque, sembra costretto a temporeggiare: ad oggi, l’operazione per l’ivoriano appare in forte rischio per il Milan. Nelle prossime settimane, però, non sarebbero esclusi nuovi contatti tra rossoneri e Spurs.

