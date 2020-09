Calciomercato Inter, il Real si tira indietro | Conte ci crede!

Antonio Conte ha fatto delle richieste specifiche sul mercato e potrebbe essersi creata un’opportunità: il Real si tira indietro, resta solo l’Inter ora.

L’Inter sente che la prossima stagione può essere quella buona per arrivare allo scudetto, con una Juventus nuova ed inedita, e tenta di affondare il colpo. Anche sul mercato, infatti, i nerazzurri si stanno approcciando in maniera forte e con le idee chiare: l’obiettivo è quello di essere i numeri uno in Italia. Per raggiungere questo traguardo Antonio Conte ha chiesto un grande colpo a centrocampo e dalla Spagna rivelano che il Real Madrid si sarebbe tirato indietro per l’obiettivo del tecnico salentino. Ora, resta solamente l’Inter.

Calciomercato Inter, niente Real per Kanté | Conte ci crede!

Buone notizie dalla Spagna per l’Inter: secondo ‘Defensa Central’, il Real Madrid si sarebbe smarcato definitivamente dalla corsa a N’Golo Kanté. Il centrocampista francese sembra essere in uscita dal Chelsea, ma ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro che, a quasi trent’anni, rappresenta un pericolo per tutti. Nonostante la volontà di Zidane, la dirigenza del Real avrebbe deciso di non puntare sull’ex Leicester, lasciando così in via definitiva la pista inglese.

Un’ottima notizia per l’Inter, che rimarrebbe così l’unica vera e seria pretendente a N’Golo Kanté. Antonio Conte già ai tempi del Chelsea aveva dichiarato che un giocatore come il francese permette ad una squadra di essere immediatamente competitiva per lo scudetto, per la mole di lavoro di cui riesce a farsi carico. Le speranze del tecnico salentino di riabbracciare Kanté potrebbero aver ricevuto ulteriori conferme. Il club londinese dovrà trattare con i nerazzurri per cedere il centrocampista campione del mondo.

