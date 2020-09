Calciomercato Milan, UFFICIALE | Colpo dal Real Madrid

Il Milan ha da poco annunciato sui propri profili ufficiali, l’arrivo del fantasista Brahim Diaz dal Real Madrid. Per lo spagnolo prestito secco sino alla prossima stagione.

Mancava solo l’ufficialità ma finalmente è arrivata: Brahim Diaz è un nuovo calciatore del Milan. Il fantasista spagnolo approda in rossonero a titolo temporaneo. Per l’ex Manchester City e Real Madrid, l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia del Milan e di esprimere tutto il suo potenziale tecnico.

Al termine della prossima stagione, Milan e Real Madrid torneranno a sedersi per discutere il futuro di Brahim Diaz. Pioli per il momento, può godersi il suo nuovo asso in attacco.

Ecco dunque, il Comunicato Ufficiale del Milan sull’acquisto di Brahim Diaz dal Real Madrid:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore spagnolo si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Brahim Díaz, nato a Malaga il 3 agosto 1999, ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Malaga CF per poi passare al Manchester City, con cui ha esordito nel 2016, collezionando 15 presenze e realizzando 2 gol, prima di trasferirsi, nel gennaio 2019, al Real Madrid con cui ha totalizzato 21 presenze e 2 gol.

Brahim Díaz nella giornata di oggi si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al centro sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. Il giocatore indosserà la maglia numero 21″.

