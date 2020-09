Calciomercato Roma, cessione Schick | Il comunicato UFFICIALE

La Roma ha ceduto Patrik Schick al Bayer Leverkusen. E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte del club giallorosso, che ha reso note le cifre dell’operazione.

E’ arrivata ufficialmente la cessione di Patrik Schick. Nell’ultima stagione, l’attaccante ha giocato in prestito al Lipsia e in questa sessione di mercato la Roma ha deciso di cederlo a titolo definitivo. Ad assicurarselo è stato il Bayer Leverusen per 26,5 milioni di euro. Di seguito, il comunicato ufficiale: “L’attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. Schick, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e otto gol in totale. Nell’estate del 2019 si è trasferito in prestito al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga“.

