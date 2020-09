Calciomercato Inter, assalto dalla Premier | Colpo a rischio

L’Inter ha come obiettivo Sergio Reguilon del Real Madrid per la fascia sinistra, ma il club nerazzurro deve far fronte alla concorrenza di un club inglese.

L’Inter è in corsa per assicurarsi Sergio Reguilon dal Real Madrid. Il terzino sinistro la scorsa stagione è stato in prestito al Siviglia e ha vinto l’Europa League in finale proprio contro i nerazzurri. Antonio Conte vorrebbe un altro rinforzo sulle fasce Reguilon sarebbe il nome giusto. Tuttavia, bisogna considerare che ha tanti estimatori, soprattutto in Inghilterra.

Inter, concorrenza del Manchester United per Reguilon

E’ il Manchester United la squadra più interessata a Reguilon insieme all’Inter. I Red Devils sono alla ricerca di un terzino sinistro e avrebbero individuato nello spagnolo il profilo giusto. Secondo il quotidiano ‘Marca‘, Solskjaer avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro per acquistare Reguilon e il Real Madrid starebbe valutando seriamente la sua cessione. Zidane a sinistra ha a disposizione Mendy e Marcelo e per l’ex Siviglia non c’è spazio.

Nonostante ciò, Florentino Perez vorrebbe mantenere il controllo di Reguilon, inserendo quantomeno una clausola di recompra. L’Inter aveva proposto uno scambio con Christian Eriksen, ma i Blancos avevano dato risposta negativa per un affare a titolo definitivo, puntando invece su un prestito biennale.

