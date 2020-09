Calciomercato Milan, scambio in difesa | La Juventus dice no

Il Milan vuole rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli arrivando così a possibili innesti di qualità assoluta: idea scambio con la Juventus

L’obiettivo del Milan sarebbe quello di acquistare un altro centrale difensivo di assoluto valore da affidare a Stefano Pioli. Il club rossonero potrebbe guardare ancora una volta in casa Juventus per arrivare a giocatori già pronti in ottica futura.

Calciomercato Milan, Rugani sempre nel mirino: scambio con Conti

Nelle ultime ore sarebbe nata un’idea di scambio tra il centrale bianconero, Daniele Rugani, e il terzino Andrea Conti con la valutazione del giocatore della Juventus che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Così lo stesso club torinese avrebbe di no ad uno scambio alla pari tra i due giocatori con l’ex Atalanta valutato intorno ai 15 milioni. Una situazione del tutto nuova ed avvincente con la possibilità di collaborare con operazioni interessanti in vista della prossima stagione. Rugani, inoltre, vorrebbe tornare ad essere protagonista dopo una stagione da dimenticare con poche presenze collezionate sotto la gestione Sarri.

La Juventus avrebbe detto già di no alla prima proposta del Milan: nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti.

