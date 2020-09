Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Gufa Pirlo e aspetta i bianconeri

Calciomercato Juventus, grande attesa per Pirlo in panchina: in caso di fallimento, un grande nome si propone come successore

Domenica sera la Juventus è attesa dal debutto in campionato contro la Sampdoria. I bianconeri ripartono dalla squadra contro cui hanno vinto a fine luglio l’ultimo scudetto. In panchina però stavolta ci sarà Andrea Pirlo, designato come successore di Sarri che non ha convinto. Subito prova del fuoco per l’ex centrocampista, chiamato a dare una svolta e un cambiamento epocale ai campioni d’Italia. Ci riuscirà?

LEGGI ANCHE >>> Juventus, summit Pirlo-Agnelli | La decisione sul modulo

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi in agguato per il dopo Pirlo

Pirlo ha appena ottenuto a Coverciano il patentino da allenatore. C’è grande attesa per capire che cosa potrà dare, le incognite non mancano, anche perché si troverà tra le mani una squadra piuttosto rinnovata. Gli si chiede di vincere subito e lui lo sa, ecco perché c’è chi attende un suo passo falso per poter finalmente proporsi per la panchina bianconera, come Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ore decisive per il bomber | I dettagli

Il tecnico della Lazio più volte è stato accostato ai torinesi e soprattutto lo scorso anno sembrava una pista concreta. Ci sarebbe anche la volontà di confrontarsi su una panchina prestigiosa dietro il suo mancato rinnovo, almeno per il momento, con i biancocelesti. Il contratto è in scadenza a fine anno e i rapporti con Lotito non sono più idilliaci, non solo per questioni di mercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez | Colletta dei tifosi!

Calciomercato Juventus, caccia al vice Dzeko | L’ex si offre