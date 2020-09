Calciomercato, Liverpool ecco Thiago Alcantara | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Liverpool, ufficiale l’arrivo di Thiago Alcantara: lo spagnolo arriva dal Bayern Monaco, come annunciato dal club inglese

Dopo aver vinto la Champions League da assoluto protagonista, Thiago Alcantara lascia il Bayern Monaco per diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Lo spagnolo è stato annunciato ufficialmente dai Reds, in seguito a settimane di corteggiamento e segnali lanciati dal tecnico Jurgen Klopp nel corso delle sue uscite mediatiche. “Sono felicissimo di questa nuova avventura, questo è un club storico. Qui voglio continuare a vincere e dare tutto il mio contributo per farlo”: queste le sue prime parole da calciatore del Liverpool, rilasciate al media ufficiale dei Reds. Al Bayern Monaco vanno quasi 30 milioni di euro, anche se le cifre non sono state rese note.

