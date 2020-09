Calciomercato Milan, colpo in difesa | Nuovi contatti!

Gli uomini di mercato del Milan vogliono regalare un nuovo centrale difensivo a Stefano Pioli: nuovi contatti nella giornata di oggi

I rossoneri, reduci dalla vittoria contro il Bodo Glimt nel terzo turno di Europa League, lavorano sul mercato in entrata. Anche contro i norvegesi, infatti, sono emerse delle difficoltà nella fase difensiva: uno dei motivi è la scarsa profondità della retroguardia del Milan. Per questo motivo, il ds Massara starebbe lavorando alacremente per consegnare un centrale a Stefano Pioli il prima possibile: contatti in corso con l’agente del giocatore.

Calciomercato Milan, idea Nastasic per la difesa | Nuovi contatti in corso!

Come rivelato in esclusiva da ‘Calcioemercato.it’, il Milan non abbandona l’ipotesi Nastasic per la difesa: oggi sono previsti nuovi contatti con Fali Ramadani, agente del centrale serbo. Lo Schalke 04 avrebbe aperto alla possibilità di una partenza in prestito, soluzione low cost che sarebbe molto gradita dalla dirigenza meneghina. Potrebbe essere l’ex Fiorentina, quindi, il centrale di esperienza scelto dal Milan per completare il reparto difensivo. Un’alternativa di livello che consentirebbe a Stefano Pioli di fare affidamento su una maggiore profondità di rosa.

