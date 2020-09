Calciomercato Milan, valzer di terzini | Ecco il nome nuovo

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono concludere il mercato con un rinforzo sulle fasce: ecco il nome a sorpresa

Un buon mercato in entrata e l’aver trattenuto tutti i big, per ora, sta pagando in casa Milan. Buon inizio di stagione per i rossoneri, che hanno superato due turni preliminari di Europa League e vinto al debutto in campionato. Manca ancora qualcosa, però, per completare la squadra. Il Diavolo insiste per un terzino destro. Secondo il giornalista francese, Loic Tanzi, i rossoneri, dopo aver seguito Aurier, si sono concentrati ora sul nome di Aarons del Norwich. Serginho Dest, seguito anche dalla Juventus, al momento sembra prossimo al Barcellona. Ma per Aarons bisogna battere la concorrenza della Roma e del Bayern Monaco (che a sua volta non si arrende per Dest.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, addio Barcellona | Offerta e sorpasso!

Calciomercato, annuncio a sorpresa | “Voglio il Milan!”