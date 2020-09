Calciomercato Milan, addio Barcellona | Offerta e sorpasso!

In casa Barcellona è vicina l’ennesima cessione. Koeman lo ha scaricato, via libera all’addio: pronta l’offerta, si può chiudere

Arrivano novità importanti da Barcellona per quanto riguarda uno dei profili maggiormente monitorati dal Milan nel calciomercato estivo. Maldini ci ha già provato in passato, Koeman lo ha di fatto scartato dal suo progetto tecnico. Arriva l’offerta che sbaraglia la concorrenza: chiusura vicina.

Calciomercato Milan, offerta al Barcellona: i dettagli

Dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in Germania, allo Schalke 04, uno degli obiettivi del Milan per la difesa starebbe per sfumare. Jean-Clear Todibo, seguito a lungo dal club rossonero, è destinato ad approdare in Premier League.

Il 20enne, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, è stato vicino all’Everton di Ancelotti nei giorni scorsi. Un prestito con diritto di riscatto superato, nelle ultime ore, dall’imminente offerta del Fulham. Accostato anche alla Juventus, Todibo sarebbe più vicino a sbarcare in Premier.

Il club londinese spingerebbe per un’offerta a titolo definitivo, vicina ai 15 milioni richiesti dal Barcellona superando di fatto sia il Milan che l’Everton nella corsa al classe 1999.

