Calciomercato Milan, accordo ‘beffa’ | Ora assalto all’Inter!

L’estenuante trattativa fra il Milan ed il Chelsea potrebbe concludersi in maniera inaspettata: irrompe il PSG e anticipa i rossoneri

I rossoneri sono stati la rivelazione della seconda parte della scorsa stagione e hanno approcciato alla nuova Serie A con la voglia di stupire ancora. Stefano Pioli ha avuto diverse soddisfazioni da questo mercato, ma è consapevole che la rosa del Milan non sia ancora completa: all’appello del tecnico emiliano mancano ancora un difensore centrale ed un centrocampista. Maldini e Massara stanno trattando da molto tempo con il Chelsea, ma ora potrebbe essere arrivata una svolta inattesa: i londinesi avrebbero un accordo col PSG.

Calciomercato Milan, beffa Bakayoko | Accordo vicino col PSG!

Uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan è quello di riportare Bakayoko a ‘San Siro’. Il francese sarebbe il tassello ideale da aggiungere al centrocampo rossonero, ma i piani della dirigenza meneghina potrebbero essere stravolti dal PSG. Dalla Francia, infatti, rivelano come il club parigino sarebbe vicino alla definizione di un accordo con il Chelsea per l’arrivo di Bakayoko. L’offerta dei transalpini sarebbe quella di un prestito oneroso a 7 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni più altri 8 milioni di bonus: un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni richiesti dal Chelsea.

Potrebbe essere proprio Leonardo a beffare Maldini e Massara, ma i dirigenti rossoneri avrebbero già in mente un piano B. Il Milan potrebbe virare con decisione su Roberto Gagliardini, in uscita dall’Inter: potrebbe essere l’ex Atalanta l’uomo giusto per il centrocampo di Stefano Pioli. Il mercato del Milan potrebbe riservare nuove sorprese.

