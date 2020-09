Calciomercato Juventus, Rugani-Barcellona | Che scambio per Pirlo!

Il calciomercato bianconero e quello del Barcellona pronti ad intrecciarsi nuovamente: nuova clamorosa idea di scambio, i dettagli

Manca una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e, in casa Juventus, si lavora per limare la rosa a disposizione di Pirlo. In tal senso, resta in uscita Daniele Rugani. Clamorosa l’idea di uno scambio con il Barcellona che coinvolgerebbe l’ex centrale dell’Empoli: ecco chi potrebbe approdare alla Juventus in cambio del difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, colpo da Barcellona: i dettagli

Daniele Rugani può sbloccare il mercato bianconero. Nei discorsi per lo scambio Dembele-Douglas Costa, le dirigenze di Juventus e Barcellona avrebbero pensato ad un altro clamoroso scambio. Sul piatto Daniele Rugani, ormai fuori dai piani della società torinese e che rinforzerebbe la difesa di Koeman.

L’idea, di comunque difficile concretizzazione, sarebbe quella dell’ex Empoli in Catalogna e Junior Firpo alla corte di Pirlo. I due profili, però, non convincerebbero a pieno nè Koeman nè Pirlo, per un affare che dunque potrebbe stentare a decollare.

Situazione in divenire, dunque: Daniele Rugani può vestire la maglia del Barcellona con Firpo in bianconero.

