Calciomercato, Diego Costa ai saluti | Niente Serie A

Calciomercato, Diego Costa ai saluti con l’Atletico Madrid: lo attendono in Francia, niente Serie A per l’ex Chelsea

Con l’arrivo di Luis Suarez, lo spazio sembra essersi ridotto troppo per lui e l’Atletico Madrid sembra pronto a mettere a segno un altro colpo nel reparto offensivo. Diego Costa, insomma, sembra essere ormai ai saluti con i colchoneros, con l’opzione Paris Saint-Germain che prende corpo con il passare delle ore. Secondo il media iberico ‘Sport.es’, l’ex attaccante del Chelsea potrebbe approdare in Ligue 1, aprendo le porte ad un arrivo dello svincolato Edinson Cavani in quel di Madrid. Niente Serie A, dunque, per Diego Costa, che nel corso della stagione era stato accostato ad alcune delle big del nostro campionato.

LEGGI ANCHE >>> Bundesliga, Bayern-Schalke 04 a porte chiuse | Il CEO Klein: “Priorità sicurezza”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un big nel mirino della Bundesliga | I dettagli