Calciomercato Juventus, Ronaldo è una ‘furia’ | Tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo ha espresso il suo dissenso riguardo la situazione attuale della Juventus, sia in sede di mercato, sia in campo.

La situazione attuale della Juventus non sembra delle migliori, soprattutto in sede di mercato. Il club bianconero sta provando, senza ottenere grandi risultati, a cedere gli esuberi della rosa di Andrea Pirlo. Tuttavia, i vari Khedira, Bernardeschi e Douglas Costa, che al momento ‘bloccano’ il mercato in entrata, non hanno ancora trovato una squadra. Una situazione che non va giù a Cristiano Ronaldo, che avrebbe avuto un confronto con il club.

Juventus, Ronaldo furioso: obiettivo Chiesa

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo è stufo di guidare da solo l’attacco della Juventus. Soprattutto dopo l’infortunio di Paulo Dybala: l’argentino è considerato da CR7 il miglior compagno di squadra e la sua assenza si è fatta sentire nella partita contro la Roma. Pirlo non è stato pienamente soddisfatto sul mercato, viste le richieste legate a Luis Suarez e Dzeko, oltre ad Aouar per il centrocampo. Ecco perché il colpo di fine mercato servirebbe per alzare la qualità della squadra.

Si tratta di Federico Chiesa, alla ricerca del salto di qualità dopo l’ottima esperienza alla Fiorentina. I viola chiedono circa 45 milioni di euro per privarsi del proprio gioiello. Una cifra che la Juve potrebbe permettersi dopo aver venduto i propri esuberi

