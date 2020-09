Calciomercato, tentativo finale | Può tornare in Serie A

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, l’ex Roma può fare ritorno: ecco l’ultima offerta della dirigenza giallorossa

Il calciomercato estivo, a cinque giorni dalla chiusura ufficiale, può riservare ancora delle sorprese per le big di Serie A. In tal senso, la Roma si starebbe rifacendo sotto per il ritorno di Chris Smalling nella Capitale. Recapitata una nuova offerta al Manchester United: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Roma, all-in per Smalling: le cifre

Uno scenario ormai ben definito. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, la Roma avrebbe fatto presentare da un intermediario l’ultima, e definitiva, offerta per il cartellino di Chris Smalling.

12 milioni di euro più 3 di bonus, oltre ai 3 milioni già ‘spesi’ dai giallorossi per il prestito della scorsa annata calcistica. Non vi saranno ulteriori rilanci per 31enne inglese per il quale la Roma intende aspettare 48 ore la risposta del Manchester United.

Superata la scadenza, la dirigenza capitolina si orienterà su altri profili salutando di fatto Smalling. Tutto è nelle mani dei dirigenti dei ‘Red Devils’: 15 milioni di motivi per cedere Smalling alla Roma.

