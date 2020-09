Calciomercato Juventus, assalto a Douglas Costa | Le cifre per il sì!

Douglas Costa potrebbe dire addio alla Juventus. Assalto decisivo della big d’Europa che vorrebbe chiudere in tempi brevi l’operazione

Tutto pronto per la cessione di Douglas Costa. Il talentuoso giocatore della Juventus potrebbe dire addio alla Juventus a pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato. Novità in arrivo proprio nelle prossime ore per nuove operazioni tra entrata ed uscita.

Calciomercato Juventus, assalto del Man United per Douglas Costa

Secondo le ultime indiscrezioni il Manchester United, dopo aver visto respingere un’altra super offerta per Sancho del Borussia Dortmund, potrebbe tornare alla carica per Douglas Costa. La Juventus sarebbe propensa alla sua cessione per poi arrivare successivamente all’esterno offensivo della Fiorentina, Federico Chiesa. L’offerta decisiva potrebbe essere di 28 milioni di euro più bonus.

Inoltre, proprio il figlio di Enrico sarebbe davvero un acquisto importante per il neo-tecnico Andrea Pirlo, che ama difendere con due linee strette da quattro per poi affidarsi all’estro dei suoi uomini offensivi. Chiesa rappresenterebbe così l’arma in più sulla corsia esterna.

