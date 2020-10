Calciomercato Juventus, Milik torna in auge | Occasione a zero

Protagonista assoluto in questo calciomercato, il futuro di Arek Milik potrebbe riservare nuove sorprese. Juventus sempre in agguato.

La Serie A è già pronta ad emettere il primo verdetto di questo avvio di stagione: domenica all’Allianz Stadium si sfideranno Juventus e Napoli, due delle favorite per la vittoria del campionato. Mentre la squadra di Pirlo appare ancora in fase di rodaggio, il Napoli di Rino Gattuso ha impressionato nelle prime uscite stagionali, dimostrando sin da subito grande affiatamento e spirito di squadra.

Tra i ventidue in campo nel big match di domenica sera, mancherà sicuramente il giocatore che è stato al centro delle trattative di mercato di Napoli e Juve per molte settimane, quel Arek Milik il cui destino non è ancora stato definito.

Calciomercato Juventus, Milik idea per il 2021. Sul polacco, altri quattro ‘top club’ in Europa

A lungo corteggiato dalla Juventus, Milik non è riuscito a realizzare il sogno di giocare per la ‘Vecchia Signora’. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il polacco è stato offerto a vari club di Premier League, tra cui il Tottenham, nel tentativo di trovare una collocazione finale.

I piani del polacco potrebbero però subire un nuovo colpo di scena. Come rivelato da Calciomercato.it, il bomber ex Ajax, starebbe valutando insieme al suo entourage l’opportunità di rinviare un suo trasferimento all’anno prossimo, ovvero alla scadenza naturale del suo contratto con il Napoli.

In caso di svincolo, sul giocatore scatterebbe un’asta tra vari top club europei tra cui Manchester City, Manchester United, PSG, Bayern Monaco oltre alla già citata Juventus. Resta da vedere se Milik arriverà ad accettare un ruolo marginale in questa stagione a Napoli, per poi ambire in futuro ad un top club, opzione difficilmente realizzabile in questa sessione di mercato.

