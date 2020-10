Calciomercato Juventus, beffa al Milan | Offerto Rugani

La Juventus vuole chiudere il calciomercato sfruttando le occasioni degli ultimi giorni. Pronta l’offerta per beffare il Milan!

Sono stati due mesi intensi di lavoro per la Juventus, che non si è ancora fermata e lavora per concludere nuovi affari nell’ultima settimana di calciomercato. La squadra allenata da Andrea Pirlo ha vissuto una grande prima giornata grazie al 3-0 contro la Sampdoria mentre è calata sette giorni dopo con la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione vicina | Colpo top per l’erede!

All’Olimpico è arrivato comunque un 2-2 importante che permette di restare al passo delle prime in classifica ma nelle prossime settimane ci si aspetta comunque di più. La società non vuole lasciare nulla di intentato e per questo vuole sfruttare le ultime occasioni di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, domenica sarà addio | Affare fatto

Calciomercato Juventus, inserimento per Tomiyasu: lotta con il Milan

La Juventus sta lavorando per Federico Chiesa ma non è l’ultimo colpo previsto in questi giorni. I bianconeri infatti continuano a seguire diverse piste anche in altri reparti e potrebbe spuntare un nuovo inserimento da parte della società per il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva Hauge | Comunicato UFFICIALE

Il giapponese è seguito anche dal Milan che non vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro più bonus. Il Bologna però vuole incassare circa 25 milioni e la Juventus starebbe preparando un’offerta con una contropartita. Sul piatto potrebbe esserci Daniele Rugani più l’aggiunta di 10 milioni di euro.

In questo caso la Juventus si libererebbe di un calciatore ormai fuori dal progetto per aggiungerne uno di talento che può fare bene in futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio con Douglas Costa | Inter ko

Calciomercato Juventus, addio a Pogba | Assalto da 80 milioni