Calciomercato Inter, è fatta per Darmian | Fissate le visite mediche

Nuovo rinforzo per l’inter di Antonio Conte: attesa nella giornata di domani l’ufficialità di Darmian. Già fissate le visite mediche per il giocatore.

Non si ferma il mercato dell’Inter: previste domani le visite mediche per Matteo Darmian, esterno del Parma. Secondo Sky Sport, l’esterno italiano si sottoporrà alle visite mediche di rito già nella giornata di domani, in attesa di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni.

Classe ’89, il giocatore della nazionale approda all’Inter su esplicita richiesta di Antonio Conte. Per far spazio all’ex United, i nerazzurri hanno concluso l’uscita di Dalbert al Rennes. Il brasiliano si trasferirà in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

