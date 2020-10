Calciomercato Juventus, clamoroso assalto dalla Premier | Salta tutto!

Lo United è in cerca di un rinforzo sulle fasce e il calciomercato porta i Red Devils proprio in Italia, a Firenze.

Il Manchester United continua a faticare per trovare un esterno che possa fare al caso di Solskjear. Il tecnico dei Red Devils ha provato invano ad aggiudicarsi l’asta per Jadon Sancho, ma alla fine l’offerta non è stata ritenuta congrua dal Borussia Dortmund. La società tedesca, infatti, non aveva ritenuto abbastanza adeguata la proposta di 90 milioni.

Calciomercato Serie A, assalto dalla Premier League per Chiesa

Ora l’idea potrebbe essere quella di puntare forte su Federico Chiesa, vincendo la concorrenza della Juventus, in attesa di affondare il colpo definitivo, stando a quanto riportato dal Telegraph. I bianconeri aspettano di poter cedere Douglas Costa e Rugani, mentre il Milan è solo in attesa di ufficializzare la cessione di Lucas Paqueta. La politica di reclutamento dell’Old Trafford adesso ha bisogno di darsi una scossa, per non continuare a essere sotto accusa dalla stampa e dai tifosi, che hanno sottolineato come la situazione legata a Jadon Sancho abbia spinto i Red Devils a farsi sfuggire una grande occasione.

Già a inizio agosto il Manchester United aveva provato a fare sul serio per Chiesa, con un’offerta da 55 milioni di euro per la Fiorentina, che però non ha accettato la proposta. Ora si potrebbe provare un nuovo colpo, soprattutto a pochi giorni dalla fine del calciomercato europeo.

