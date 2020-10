Preliminari Europa League, Rio Ave – Milan | Gli undici titolari

Il Milan è pronto ad affrontare il Rio Ave, ultimo ostacolo verso la fase ai gironi dell’Europa League 2020/2021.

Tutto pronto allo ‘Estádio Municipal dos Arcos’ per il match tra Rio Ave e Milan, valido per l’ultimo turno dei preliminari di Europa League. Una vittoria dei rossoneri significherebbe un ritorno in una competizione europea dopo 7 anni di assenza.

Pioli dovrà fare a meno ancora di Zlatan Ibrahimovic, colpito nei giorni scorsi dal Covid-19, oltre alle pesanti assenze di Rebic e Romagnoli. A sorpresa in attacco il tecnico emiliano lancia Daniel Maldini, con Colombo e Leao inizialmente in panchina. A sostenere il giovane attaccante sulla trequarti, il terzetto composto da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. A centrocampo Bennacer vince il ballottaggio con Tonali.

Il Rio Ave del tecnico Mario Silva schiererà i portoghesi con il 4-2-3-1. In difesa, davanti al portiere Kieszek, Pinto e Pedro Amaral terzini con Borevkovic e Santos sulla linea centrale. In mediana coppia Tarantini-Filipe Augusto con Piazon, Geraldes e Carlos Mané sulla trequarti a sostegno della prima punta, Bruno Moreira.

Preliminari Europa League, Rio Ave – Milan: ecco le formazioni ufficiali

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Nélson Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazón, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira. All. Marco Silva

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. All. Stefano Pioli

STADIO: Estadio Municipal dos Arcos

ARBITRO: Jesus Gil Manzano

