Calciomercato, retroscena in attacco | “Sognava la Juventus”

È stato un mercato molto particolare quello che si è appena concluso: i club avevano a disposizione pochi fondi e hanno dovuto inventarsi soluzioni creative. Una delle più gettonate è stato il prestito oneroso biennale: una formula con la quale la Juventus ha messo le mani su Alvaro Morata e Federico Chiesa. Due grandi acquisti, il cui esborso maggiore verrà effettuato nelle prossime stagioni. Intanto, arrivano importanti retroscena riguardo a delle operazioni che non sono andate in porto: in particolare, quella relativa a Milik.

Calciomercato Juventus, retroscena Milik | “Sognava i bianconeri, ma ha aperto alla Roma”

Intervenuto ai microfoni di Radio ‘Kiss Kiss’, il giornalista Ciro Venerato ha rivelato un importante retroscena di mercato relativo a Milik: “Sognava la Juventus, ma aveva aperto anche alla Roma. I giallorossi, poi, hanno mescolato le carte in tavola e nel frattempo il polacco ha rotto con Aurelio De Laurentiis a causa delle multe sui diritti d’immagine. Ipotesi Fiorentina? L’offerta per l’ingaggio era di 4 milioni più bonus, ma fondamentalmente il giocatore non era convinto della soluzione viola, voleva un club più importante. Credo che aspirasse all’Everton, al PSG o all’Atletico Madrid. Ancelotti però voleva un contropiedista e lo aveva comunicato ad un membro dell’entourage del polacco”.

