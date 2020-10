Calciomercato Juventus, rinnovo ‘rimandato’ | Intrigo Dybala

La Juventus e Paulo Dybala discuteranno del rinnovo della ‘Joya’: slitta la data dell’incontro con l’entourage dell’argentino

La Juventus, in attesa di novità sulla decisione del Giudice Sportivo riguardo alla mancata sfida contro il Napoli, si interroga sul futuro di Paulo Dybala. Il talento argentino, tra i migliori nella scorsa stagione, è ancora lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. Le sirene di calciomercato in vista di gennaio rischiano di complicare i piani bianconeri: ecco quando si discuterà il rinnovo della ‘Joya’.

Calciomercato, Juventus-Dybala: il punto sul rinnovo

Un destino ancora tutto da scrivere quello riguardante Paulo Dybala. L’incontro tra l’agente dell’argentino e la Juventus per discutere il rinnovo in bianconero, secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, sarebbe slittato. Inizialmente programmato immediatamente dopo la chiusura del mercato estivo, potrebbe slittare di ben due settimane.

Pare infatti improbabile che la dirigenza campione d’Italia incontri l’agente della ‘Joya’, Jorge Antun, prima del 15 ottobre, giorno dell’assemblea straordinaria degli azionisti. La richiesta di Dybala sarebbe quella di un rinnovo dell’attuale accordo in scadenza tra due anni, a 15 milioni netti a stagione.

La Juventus sarebbe ferma a 10 ed il procuratore dell’ex Palermo ha intenzione di tornare in Argentina, a novembre inoltrato, con un’idea chiara del futuro del suo assistito. I top club già a gennaio potrebbero farsi avanti: la Juventus è chiamata a sciogliere il ‘nodo’ Dybala.

