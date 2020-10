Calciomercato, niente Serie A | Accordo vicino con l’ex Juventus!

Niente ritorno in Serie A per Mario Mandzukic: il croato, accostato a diverse squadre italiane, è vicino alla firma

Il calciomercato estivo ha da poche ore chiuso i battenti ma la lunga lista degli svincolati presenta, ancora una volta, diversi nomi appetibili. In tal senso, Mario Mandzukic resta tra i profili più appetibili per diverse società a caccia di un rinforzo di spessore in attacco. Il destino del croato, però, parrebbe deciso: dalla Spagna l’indiscrezione, ecco a quale club sarebbe vicinissimo l’ex Juventus.

Calciomercato, Mandzukic vicino alla firma: i dettagli

Accostato in più di un’occasione e a più di un club di Serie A, il destino di Mario Mandzukic sarà ancora all’estero. Dopo l’avventura all’Al-Duhail terminata lo scorso luglio dopo 7 presenze ed 1 rete, il futuro di Mandzukic sarà in Turchia. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, l’entourage del calciatore starebbe trattando con il Besiktas pronto a tesserare il croato nei prossimi giorni.

Dopo aver visto sfumare Kalinic che l’Atletico Madrid ha preferito cedere al Verona, la dirigenza turca ha intenzione di accelerare e chiudere per l’ex Juventus il prima possibile. Nelle ultime ore era ventilata l’intrigante scenario che avrebbe visto il 35enne al Milan come vice Ibrahimovic.

Niente da fare, dunque, Mario Mandzukic è destinato a vestire la maglia del Besiktas: l’ex Juve riparte dalla Turchia.

