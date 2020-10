Calciomercato Juventus, futuro Alaba | C’è l’annuncio!

Novità importanti per il futuro di David Alaba, da tempo nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato estivo: c’è l’annuncio

Non è un mistero che David Alaba sia da tempo tra i profili maggiormente monitorati dalla dirigenza bianconera per il prossimo calciomercato estivo. La Juventus tiene d’occhio il talento austriaco, in scadenza il prossimo giugno con il Bayern Monaco. In tal senso, arrivano le dichiarazioni del ds dei bavaresi: l’ex juventino Hasan Salihamidzic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, vendetta Marsiglia | Lo offre alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, domino Real Madrid | Arriva a un costo stracciato

Calciomercato Juventus, Alaba in scadenza: parla Salihamidzic

“Non daremo a David un ultimatum, proveremo a convincerlo sperando che la firma sul rinnovo, prima o poi, possa arrivare”. Così il ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic a ‘Sport.de’. sul destino, ancora tutto da scrivere di Alaba.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sul giocatore, come anticipato, c’è la Juventus ma anche il Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Il quotidiano tedesco ‘Bild’ sostiene come i club in pole nelle preferenze del difensore austriaco siano proprio i due top club spagnoli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo stellare a zero | C’è l’accordo!

Situazione dunque in divenire, il Bayern rischia di perdere Alaba a zero il prossimo anno in caso di mancato rinnovo: la Juventus resta in attesa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare a zero dal Barcellona | ‘Giallo’ sulla clausola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Aouar | “Ecco perché ho detto no”