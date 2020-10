Calciomercato Milan, difensore in uscita | Destinazione Spagna

Il Milan già a gennaio potrebbe vedere l’addio di un difensore centrale: un club spagnolo è sulle sue tracce

In casa Milan iniziano ad arrivare le prime sirene per il calciomercato di gennaio. I rossoneri infatti potrebbero perdere tra pochi mesi un difensore centrale, ruolo in cui la coperta è corta. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione dell’interesse di un club.

Calciomercato Milan, il Valencia su Musacchio: via già a gennaio

Sembrava destinato a partire già in estate, ma alcune controversie e la mancanza di offerte concrete lo hanno portato alla permanenza al Milan. Così, Matteo Musacchio, potrebbe lasciare i rossoneri nella prossima finestra invernale di calciomercato. Dalla Spagna sembrerebbe arrivare un importante interesse che potrebbe far decollare la sua cessione proprio in Liga.

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’ infatti, il difensore spagnolo potrebbe trasferirsi nel Valencia tra qualche mese. Con il contratto in scadenza nel 2021, la somma da pagare per il centrale difensivo sarebbe solamente simbolica, puntando soprattutto a risparmiare l’ingaggio dello spagnolo. Dunque l’addio al Milan per Musacchio sembrerebbe sempre più vicino, vista anche l’ormai scarsa considerazione in rosa.

